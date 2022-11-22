Проект строительства обхода села Сокуры в Татарстане сдадут на экспертизу в 1-ом квартале 2023 года

Проектную документацию реконструкции участка автодороги Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры сдадут на экспертизу в первом квартале будущего года. Об этом сообщил сегодня начальник Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Илдар Мингазов.

«Работа проводится Росавтодором и Правительством РФ. Он [обход Сокуров] стоит на 2024-2027 года, но мы сформировали программу 5-летнего плана и ожидаем, что будет его сдвижка «справа налево», как мы говорим, на 2023 год перенесется. У нас в планах зайти в экспертизу в первом квартале 23 года», - сказал Мингазов, отвечая на вопрос о судьбе объезда поселка Сокуры.

С его слов, протяженность объезда составит примерно 24 км.

«Разрабатывается проектная документация с обходом Сокуров. Рассматриваются два варианта: первый – обход Сокуров с выходом на Мешу, второй – с выходом на М12. Основной вариант – на М12. Проект разработают в этом году», – сказал министр, отвечая на вопрос, когда решится проблема «выходных» пробок в районе данного населенного пункта.

Ранее «КВ» сообщали, что проектная документация с обходом Сокуров рассматриваются с учетом двух вариантов. Первый – обход Сокуров с выходом на Мешу, второй – с выходом на М12.