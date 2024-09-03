Проект Татарстана по возрождению сокола-балобана может войти в новый нацпроект

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Россия/Мир
3 сентября 2024  15:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Проект Министерства экологии Татарстана по реинтродукции сокола-балобана получил высокую оценку на II Международном форуме «День сокола», который прошел в рамках Восточного экономического форума.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Ольга Манидичева представила проект на сессии, посвященной созданию центров реабилитации диких животных.

Минприроды России рассматривает возможность включения проекта в новый национальный проект «Экологическое благополучие». За два года в природу выпущено 16 птиц, созданы условия для размножения соколов в Казанском зооботсаде..

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Проект Татарстана по возрождению сокола-балобана может войти в новый нацпроект
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