Проект Татарстана по возрождению сокола-балобана может войти в новый нацпроект

Проект Министерства экологии Татарстана по реинтродукции сокола-балобана получил высокую оценку на II Международном форуме «День сокола», который прошел в рамках Восточного экономического форума.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Ольга Манидичева представила проект на сессии, посвященной созданию центров реабилитации диких животных.

Минприроды России рассматривает возможность включения проекта в новый национальный проект «Экологическое благополучие». За два года в природу выпущено 16 птиц, созданы условия для размножения соколов в Казанском зооботсаде..