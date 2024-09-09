Проектная документация футбольного центра в Казани одобрена

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Город
9 сентября 2024  08:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Речь идет о футбольном центре, который планируется возвести на территории стадиона «Рубин» в Казани.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена в открытом доступе на сайте ЕГРЗ.

К слову, строительство центра оценивается почти в 700 миллионов рублей. Ожидается, что новый центр даст импульс развитию футбола в регионе, предоставив современную инфраструктуру для тренировок и проведения соревнований.

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