 Проезжую часть по улице Короленко в Казани частично закроют на три недели
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Проезжую часть по улице Короленко в Казани частично закроют на три недели

Причина – строительство сетей водоснабжения.

Город
19 декабря 2022  14:59
Автор:
Ольга Ильина

В столице Татарстана с 19 декабря по 5 января частично закроют проезжую часть и зеленую зону на разделительной полосе по улице Короленко, напротив дома №85. Ограничения связаны со строительством сетей водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Ранее «КВ» сообщали, что в столице республики частично ограничат движение по улице Поперечно-Отарской. Так, движение будет перекрыто с 21 декабря по 31 января возле домов № 53 и 61, а с 11 февраля по 31 марта — возле дома № 21. Отмечается, что это связано со строительством сетей напорной канализации.

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Проезжую часть по улице Короленко в Казани частично закроют на три недели
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