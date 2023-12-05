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Профессор КФУ предложила решение по спасению Голубых озер

Высокая антропогенная нагрузка на Голубые озера привела к тому, что водоемы потеряли свой лазурный цвет, а вода в них становится все менее прозрачной.

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Республика
5 декабря 2023  16:30
Автор:
Владислав Косолапкин

Свое решение по сохранению уникального природного объекта предложила заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова.

«Голубые озера сточные – очень редкий тип, их воды высокоминерализованные, сульфатные, содержат сероводород, они лечебные. Уникальные природные свойства формируют голубой цвет на фоне высочайшей оптической прозрачности. Раньше озера были голубыми в любую погоду, в любое время года», – прокомментировала профессор.

Она предлагает закрыть озера для купальщиков на пять лет, разрешив купаться только в определенных местах. По имеющимся у Нафисы Мингазовой данным, в жаркую погоду озера посещают свыше пяти тысяч человек в день.

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