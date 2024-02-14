Профессор Переведенцев рассказал, когда ждать весны в Казани

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Город
14 февраля 2024  16:09
Автор:
Эндже Гарафиева

В ближайшие дни жителей Казани настигнет мороз. Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев объяснил, что резкое похолодание обусловлено антициклоном, который обеспечит арктическое вторжение.

Пик похолодания казанцы ощутят в пятницу и субботу. Температура понизится до -27 градусов ночью и днем до -21 градуса, сообщает Гидрометцентр России. Холод будет сопровождаться ветрами в северном, восточном и южном направлениях. В выходные предвидятся осадки в виде снега до 1,1 миллиметра.

После антициклона придет циклон, принесет потепление и метель.

«По моим оценкам, через четыре дня температура пойдет на повышение», – говорит Юрий Петрович.

Метеоролог подчеркнул, что казанцам не стоит бояться возможных снегопадов. Куда опаснее ледяные дожди, которые превращают город в «каток», как, например, сейчас происходит в Москве и Самаре.

«Настоящая весна», согласно его прогнозу, придет примерно с 30 марта по 3 апреля.

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