Профессор расстроил татарстанцев — снег растает нескоро

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Республика
13 марта 2024  07:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В конце рабочей недели республику накроет циклон, а небо затянется облаками. Днём и ночью температура воздуха будет слабоотрицательной, что указывает на факт отсутствия интенсивного таяния снега. От этом «Челнинским известиям» рассказал доцент КФУ Тимур Аухадеев.

Стоит отметить, что сейчас в республике бушует северный циклон, он-то и понизил атмосферное давление. Завтра утром оно достигнет максимума для этих дней, поэтому пострадают метеозависимые люди.

В целом, март оказался теплее, чем ожидалось. 

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