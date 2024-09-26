Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются причиной почти 18 млн. смертей ежегодно. Наряду с известными факторами риска развития ССЗ, такими как повышенное артериальное давление, ожирение, гиподинамия, и так далее, стоит отметить выраженное влияние привычек на прогноз.

О влиянии полезных привычек на здоровье рассказала врач кардиолог, к.м.н. Энже Харисова.

Чтобы помочь человеку изменить образ жизни, ведущими кардиологами страны предложены следующие принципы профилактического консультирования:

Во-первых, быть открытым к врачу и постараться прийти к сотрудничеству. Положительное отношение врач-пациент увеличивает шансы справится со своими привычками и перейти без стрессов к здоровому образу жизни. Главная задача не перекладывать всю ответственность на врача. Значительные усилия может и должен прилагать сам пациент, согласно известной фразе – «нас трое: пациент, врач и болезнь. Чью сторону вы примете, тот и выиграет».

Во–вторых, постарайтесь использовать современные гаджеты, настроить родственников на помощь в контроле ваших привычек, диеты, физических нагрузок и т.д.

В-третьих, сообщите возможную причину вашего заболевания. Следует поделиться информацией о связанных с ней переживаниях и страхах, обстоятельствах повседневной жизни.

Далее врач, используя шкалу риска SCORE2, расскажет о степени риска развития ССЗ в течение ближайших 10 лет и рассчитает план действий на ближайшие несколько месяцев. Начать борьбу с гиподинамией можно с расширения двигательного режима, например, отказа от пользования лифтом, пройтись до ближайших учреждений пешком, проводить вечерние прогулки.

В-четвертых, очень важно сформировать правильную мотивацию к оздоровлению образа жизни. Если мотивация недостаточная, целесообразна дополнительная индивидуальная беседа. В амбулаторных учреждениях у участкового терапевта и/или кардиолога вы можете узнать о проводимых школах пациентов (например, в школе здорового питания, школе по отказу от курения, школе для больных артериальной гипертонией, школе для больных сахарным диабетом, школе для больных ишемической болезнью сердца и др). Перечисленные школы могут помочь вам найти нужную мотивацию для изменения образа жизни. Будет лучше, если вы также приведете в школу своих близких, кто помогает в борьбе с вашими вредными привычками. Члены семьи, особенно супруги, имеют сходные поведенческие привычки.

При этом, если вам не удается сразу и полностью отказаться от курения, то можно начать менять другие привычки – прием пищи, двигательная активность, снижение уровня стресса, налаживание сна и контроль за употреблением уже принимаемых лекарственных препаратов (при наличии).

Ваша задача – не торопиться и понять, что процесс долгий и требует максимум терпения как от вас, так и от ваших близких. Здоровье не купишь, здоровье требует нашего участия и заботы

– подытожила Энже Харисова.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»