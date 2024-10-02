Прогноз магнитных бурь в октябре 2024: что ожидать от солнечной активности?

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Россия/Мир
2 октября 2024  16:11
Автор:
Назиля Фахрутдинова

После ряда мощных магнитных бурь, произошедших в сентябре, солнечная активность остается на высоком уровне.

В октябре 2024 года предполагаются легкие и средние магнитные бури, способные оказать влияние на геомагнитное поле нашей планеты. Первое очередное возбуждение магнитосферы ожидается в выходные дни — с 5 по 7 октября. В этот период возможен геошторм интенсивностью около трех баллов, говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук.

Согласно прогнозам отечественных специалистов, первая значительная магнитная буря начнется 10–11 октября и завершится 12–13 числа. Ее мощность будет находиться в диапазоне 4-5 баллов, что соответствует категории G1. Вторая буря такого же уровня предсказывается на 22 октября, а 27 октября магнитосфера вновь может проявить активность на уровне 4 баллов.

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