 Промышленное производство Казани к концу года достигнет роста в 105%
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Промышленное производство Казани к концу года достигнет роста в 105%

Вопреки внешнеполитической ситуации экономические показатели столицы республики не показали спада.

Город
19 декабря 2022  13:03
Автор:
Василина Олейник

Пост промышленного производства по итогу года, несмотря на нестабильную внешнеполитическую ситуцию, ожидается на уровне 105%. Прогноз озвучил на заседании Казгордумы заметситель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

В среднесрочной перспективе он спрогнозировал умеренные темпы производства. Рост в среднесрочной перспективе составит около 2% ежегодно. 

«Несмотря на негативные факторы, обусловленные внешполитической ситуацией в текущем году наблюдается сохранение тенденций роста экономической активности. В условиях меняющейся внешней и внутренней среды экономика города продолжает удерживать достигнутые показатели. По итогам текущего года объем валового территориального продукта ожидается в сопоставимых ценах на уровне прошлого года. К 2025 году объем ВТП, согласно прогноза, превысит уровень 2021 года в сопоставимых ценах на 9% и составит свыше 1,6 трлн рублей», – заявил Шакиров.  

Заметный рост производства достигнут на предприятиях по производству машинооборудования, резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов, автотранспортных средств, производству химических веществи и химпродуктов, отметил спикер. 

 

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