Проголосовать на выборах президента можно будет не по месту прописки

На итоговом совещании МФЦ по РТ в Казани директор этого учреждения Ленара Музафарова среди прочего напомнила татарстанцам о еще одной возможности поучаствовать в выборах президента России. Она в частности, сказала: «Значимое для граждан всей страны событие предстоит в этом году. В марте будут проходить выборы президента Российской Федерации. Центры госуслуг уже шестой год участвуют в предвыборной кампании путем оказания услуги Центризбиркома «Мобильный избиратель».

Во всех офисах МФЦ по Татарстану люди, достигшие 18-летнего возраста и наделенные избирательным правом, могут подать заявление на выбор места голосования не по месту прописки, если в дни проведения выборов они будут находиться за пределами места постоянного проживания.

«Можно выбрать для голосования за кандидатуру президента России любой избирательный участок в другом городе Татарстана или России. Обращаю внимание, что сделать это нужно заранее, с 29 января по 11 марта включительно. Также сервис «Мобильный избиратель» доступен на портале госуслуг», — пояснила глава татарстанских МФЦ.