Программа мероприятий проекта «Большие семейные выходные» в Казани на 11-12 мая

В рамках объявленного в России Года семьи скоро будет запущен масштабный федеральный проект «Большие семейные выходные». Проект призван объединить российские семьи на основе совместного досуга. Ведь ничто так не скрепляет разные поколения, как совместное времяпровождение. Согласно результатам одного общероссийского опроса, только 37% российских семей регулярно совершают совместные прогулки. Эту ситуацию и призван исправить данный проект.

«Большие семейные выходные» будут реализовываться с мая по сентябрь по всей стране. Разумеется, не останется в стороне и наша республика. Причем, проект коснется всех муниципалитетов. В районах республики «Большие семейные выходные» стартуют 18–19 мая. Например, в Альметьевском, Чистопольском районах такие мероприятия пройдут 1–2 июня и 6–7 июля, в Азнакаевском районе – 18–19 мая и 17–18 августа. С подробными программами этих мероприятий можно ознакомиться на сайтах муниципальных образований.

Если говорить только о столице Татарстана, то на сегодня известно, что обширная программа, состоящая из множества разнонаправленных мероприятий, будет представлена в следующие даты: 11-12 мая, 1-2 июня и 6-7 июля.

Публикуем программу мероприятий, которые развернутся в Казани, в ближайшие к нам даты:

11 мая

9:00–13:00 Семейные мастер-классы – изготовление сувениров площадь Тысячелетия 12:00–13:00 Награждение трудовых династий площадь Тысячелетия 12:00–13:00 Интерактивная экскурсия «Семья сквозь века» Национальный музей РТ 15:00–17:00 Музейный интенсив «Семейные истории» Национальный музей РТ 9:00–21:00 Книжные выставки Национальная библиотека РТ 10:00–16:00 Экскурсионная программа «В музей всей семьей» Государственный музей изобразительных искусств РТ 13:00–15:00 Мастер-класс для детей по графике Государственный музей изобразительных искусств РТ 10:00–18:00 Интерактивные программы, квесты, занятия по стрельбе в арбалетном зале Музей-заповедник «Казанский Кремль» 11:00–13:00 Открытие общественного огорода в Горкинско-Ометьевском лесу Парк «Горкинско-Ометьевский лес» 19:00 Концертная программа стадион «Трудовые резервы»

12 мая

9:00–13:00 Мастер-классы по рисованию площадь Тысячелетия 9:00–13:00 Семейные мастер-классы Экстрим-парк «Урам» 12:00–13:00 Интерактивная экскурсия «Семья сквозь века» Национальный музей РТ 15:00–17:00 Музейный интенсив «Семейные истории» Национальный музей РТ 9:00–21:00 Книжные выставки Национальная библиотека РТ 10:00–16:00 Экскурсионная программа «В музей всей семьей» Государственный музей изобразительных искусств РТ 13:00–15:00 Мастер-класс для детей по графике Государственный музей изобразительных искусств РТ 14:00–15:00 Концерт духовых инструментов Галерея современного искусства 10:00–18:00 Музейные выходные, интерактивные программы, квесты, занятия по стрельбе в арбалетном зале Музей-заповедник «Казанский Кремль» 11:00–13:00 Открытие общественного огорода в парке у ЖК «Салават купере» ЖК «Салават купере» 13:00–15:00 Встреча с психологом парк «Черное озеро» 16:00–20:00 Семейный поход в «Восточный клуб» Интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра «Шарык клубы»

Кроме того, 11 и 12 мая в Казани пройдет юбилейный 10 марафон. На соревнования по бегу традиционно приглашаются все поколения. Разные дистанции предназначены для бегунов с разным уровнем подготовки. Соревнования завершаться 12 мая в 18.30 парадом наций.

Также в экстрим-парке «Урам» 11 мая тоже состояться различные мастер-классы для всей семьи.