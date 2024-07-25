Программу семейной ипотеки предлагают расширить

С 1 июля правительство РФ свернуло программу льготной ипотеки на новостройки по ставке 8% годовых. Одновременно с этим программа семейной ипотеки была продлена до 2030 года, но ее условия ужесточили. Теперь на ставку 6% годовых могут рассчитывать только семьи с детьми до шести лет, либо семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид.

Следует отметить, что новые условия программы отрезали от участия в ней огромное количество семей. При этом ключевая ставка ЦБ на сегодняшний день составляет 16%, а рыночная ставка по ипотеке перевалила за 20%. Купить квартиру на таких условиях для многих семей - задача попросту невыполнимая. Несложная арифметика позволяет понять, что каждые пять лет заемщикам придется выкладывать еще одну стоимость жилья только для того, чтобы гасить проценты банка.

Впрочем, россияне почти перестали покупать жилье на условиях рыночной ипотеки. По данным банка ДОМ.РФ, по итогам прошлого года на программу семейной ипотеки пришлось 44% выданных им займов. Еще 43% приходилось на массовую льготную ипотеку, программу которой теперь свернули.

На этой неделе глава Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением распространить программу семейной ипотеки на все семьи, воспитывающие детей, вне зависимости от их количества и возраста.

- Прошу дать поручение Минфину России, Минстрою России и АО «ДОМ. РФ» также рассмотреть возможность ее распространения на неполные семьи, в которых воспитанием занимается единственный родитель, - добавила депутат.

Таким образом, в случае положительного решения программу льготной семейной ипотеки могут расширить на матерей и отцов-одиночек.

Впрочем, делать какие-либо прогнозы еще рано. Очевидно, что рыночная ипотека недоступна для большинства россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако программа льготной ипотеки на новостройки была свернута не просто так.

Будучи введенной как антикризисная мера в пандемийный 2020-й, она просуществовала четыре года. Эксперты отмечали, что за это время госпрограмма здорово разогрела рынок. За короткий срок цены на жилье в крупных городах страны выросли в два и более раза. Экономя на кредитной ставке, граждане стали переплачивать за квадратные метры.

Именно поэтому Эльвира Набиуллина неоднократно предлагала свернуть программу, перейдя к более адресным мерам поддержки. Именно к таковым относится программа семейной ипотеки в существующем виде. В случае же ее расширения она станет куда более массовой и также начнет влиять на цены на рынке жилья. Потому правительство станет рассматривать подобную возможность с большой осторожностью.

Тем не менее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уже заявлял о возможности пересмотра условий семейной ипотеки. По его словам, до октября в правительстве будут следить за ее реализацией в текущем виде, а потом может быть согласовано предложение о пересмотре условий программы.

Очевидно, что в господдержке для улучшения жилищных условий нуждаются и семьи, воспитывающие детей старше шести лет. Многие годами живут в арендном жилье, не имея возможности накопить даже на первоначальный взнос.

Редакция «КВ» продолжит следить за изменениями в законодательстве.