Прогулка, которая спасла жизнь: в Казани прокурор вернула в семью пропавшую бабушку

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Город
10 июня 2024  22:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Старший помощник прокурора Приволжского района города Казани Динара Андронова стала невольным героем истории о счастливом возвращении домой пропавшей пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Татарстана. 

Во время прогулки по территории ЖК «Солнечный город» Динара обратила внимание на пожилую женщину, по приметам похожую на 77-летнюю пенсионерку, объявленную в розыск в начале июня.

Не задумываясь, сотрудник прокуратуры незамедлительно проинформировала соответствующие службы и связалась с горячей линией «ЛизаАлерт».

Благодаря бдительности сотрудника прокуратуры пенсионерка была найдена и вернулась домой к родным.

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Прогулка, которая спасла жизнь: в Казани прокурор вернула в семью пропавшую бабушку
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