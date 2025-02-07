Произошли изменения в расписании пригородных поездов Татарстана

С 8 февраля изменится расписание пяти пригородных поездов, курсирующих по Татарстану. Об этом информирует пресс-служба компании «Содружество».

🔹 Поезд №6436 маршрут Казань – Кукмор: отправление в 14:58, прибытие в 17:17.

🔹 Электричка №6439 маршрут Кукмор – Казань: отправление в 17:55, прибытие в 20:53.

🔹 Поезд №6410 маршрут Казань – Арск: отправление в 21:13, прибытие в 22:53.

🔹 Поезд №6431 маршрут Сосновка – Казань: отправление в 17:27, прибытие в 21:05.

🔹 Электричка №6713 отправление со станции Аэропорт в 20:42, прибытие в Казань в 21:11.