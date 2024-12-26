Производители косметики Казани столкнулись с кадровой нехваткой

Кадровый нехватка в текущем году значимо затрудняет работу казанских производителей косметической продукции. Такую информацию озвучила Олеся Мустаева, основатель компании, занимающейся производством косметики под несколькими брендами.

По ее словам, соискатели часто предпочитают искать работу ближе к дому, но в Казани производственные мощности постепенно перемещаются за пределы города из-за сокращающегося числа доступных площадей. Это создает дополнительные трудности, так как склады маркетплейсов активно поглощают все доступные трудовые ресурсы, по данным РБК Татарстан.

Еще одним важным аспектом является конкуренция со стороны компаний, работающих вне правового поля. Как отметила Мустаева, законопослушные работодатели не могут предложить уровень зарплаты на 20-30% выше, чем у тех, кто выплачивает «серые» заработные платы.

Соискатели же, соответственно, продолжают искать более выгодные предложения. Однако отмечается, что некоторые работодатели компенсируют низкую зарплату неоплаченными переработками и иной неформальной практикой, в то время как трудовое законодательство в этом плане оказывается нарушенным.