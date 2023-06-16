Прокуратура Альметьевска начала проверку после инцидента с 7-летним пострадавшим в Парке Здоровья

Прокуратура Альметьевска проводит проверку после инцидента в Парке Здоровья: подростко прострелил ногу 7-летнему ребенку. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

«Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего, а также проверяется работа органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», – отметили в ведомстве.

Об инциденте стало известно из видео, опубликованного мамой пострадавшего в социальных сетях. По ее словам, к 7-летнему мальчику подошли подростки и дважды выстрелили в него. Из-за того, что одна из пуль застряла в ноге, ребенку пришлось делать операцию.

Ранее «КВ» сообщали, что Прокуратура Казани проверит информацию об избиении воспитателем ребенка в детсаду. Причиной экстренного реагирования сотрудников стало видео, опубликованное в сети мамой девочки.