Татарстанская прокуратура борется за чистую воду в реке Камышла

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Республика
5 августа 2024  20:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарская природоохранная прокуратура добивается устранения последствий загрязнения реки Камышла в Лениногорском районе. В ноябре 2023 года в водоем были сброшены неочищенные сточные воды.

Проверка выявила, что причиной загрязнения стала ненадлежащая эксплуатация очистных сооружений. Несмотря на заверения предприятия о приведении качества воды в норму, повторный анализ показал превышение допустимых концентраций вредных веществ — аммония, нитритов, фосфатов, марганца и железа.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к эксплуатирующей организации. Суд обязал ответчика привести качество сбрасываемых сточных вод в соответствие с нормативами.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Прокуратура продолжает следить за ситуацией.

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Татарстанская прокуратура борется за чистую воду в реке Камышла
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