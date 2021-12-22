Прокуратура Челнов выявила нарушения у перевозчика, чей вахтовый автобус попал в ДТП под Елабугой

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку городского перевозчика «ГК Альтекс», чей вахтовый автобус попал в ДТП в начале декабря этого года. Ведомство проверило соблюдение безопасности дорожного движения и выполнения перевозчиком лицензионных требований, согласно информации на официальном сайте.

Прокуратура выявила нарушения в оснащении транспорта спутниковой навигацией. Также перевозчиком не соблюдались условия доступности для пассажиров-инвалидов. «ГК Альтексу» вынесли представление с требованием устранить нарушения.

Напомним, 1 декабря под Елабугой водитель вахтового автобуса с рабочими не справился с управлением и въехал в припаркованный у обочины грузовик. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ДТП один человек погиб, и пострадало 21. Из БСМП Челнов в день аварии выписали 16 вахтовиков.