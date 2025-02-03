Прокуратура добилась возобновления общественного транспорта в Пестречинском районе

После вмешательства прокуратуры в Пестречинском районе Татарстана восстановлено движение общественного транспорта по маршруту Пестрецы — Гильдеево — Богородское — Куюки.

Надзорное ведомство выяснило, что местные власти не утвердили муниципальный маршрут для регулярных перевозок между четырьмя поселениями, а также не заключили соответствующий контракт, проявляя бездействие.

«Одной из задач органов местного самоуправления является обеспечение надлежащего транспортного обслуживания и доступности транспортных услуг для населения», — акцентировали внимание в пресс-службе Прокуратуры РТ.

После того как прокуратура направила представление руководителю исполкома с требованием устранить нарушения, реакция не последовала, и ведомство было вынуждено обратиться в суд с иском о признании бездействия райисполкома незаконным и об обязательствах по обеспечению муниципального маршрута.

«Сейчас муниципальный маршрут утвержден, и автобусы вновь осуществляют регулярные перевозки граждан в Пестречинском районе», — добавили в пресс-службе.