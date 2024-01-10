Прокуратура Казани проверит информацию о высадке школьника из автобуса

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Республика
10 января 2024  13:28
Автор:
Виктория Осинина

Согласно информации, инцидент произошел 9 января около 11:24 на 68-м автобусном маршруте «поселок Вознесенское- ж/д вокзал» — кондуктор высадила школьника на мороз из-за проблем с транспортной картой.

Ведомство даст правовую оценку действиям экипажа автобуса и при наличии оснований поставит вопрос об ответственности виновных должностных лиц, сообщает надзорное ведомство.

Родители написали в соцсетях, что кондуктор (иностранный специалист) не смогла принять оплату с транспортной карты ребенка. Сын позвонил матери, после этого она сразу же сделала скриншот с личного кабинета и прислала его сыну, чтобы показал кондуктору. На нем был указан баланс карты. Тем не менее, кондуктор выставила школьника на мороз. Родители позвонили в ПАТП-2 и оставили жалобу.

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