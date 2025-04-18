Прокуратура Казани расследует масштабный пожар в Аметьево

Прокуратура Вахитовского района Казани устанавливает обстоятельства и причины крупного пожара в поселке Аметьево. По данным «Татар-информ», возгорание началось в частном доме и быстро распространилось на соседние строения, повредив пять жилых зданий.

Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры. На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует прокурор Вахитовского района Олеся Соколова.

После пожара движение по улице Студеной было временно ограничено сотрудниками Госавтоинспекции.