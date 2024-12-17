Прокуратура Казани требует от «Водоканала» ответственности за ДТП из-за льда

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Республика
17 декабря 2024  08:49

Прокуратура Советского района Казани выступила с требованием к МУП «Водоканал» за его ответственность в связи с двумя дорожно-транспортными происшествиями, произошедшими из-за образования льда на городских дорогах. 

Ранее в ноябре в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее момент, когда автомобиль «Лада Калина» перевернулся на улице Космонавтов в Казани. В тот же день на том же участке дороги пострадал и другой автомобиль — Suzuki, который съехал с проезжей части. Обе машины получили значительные повреждения.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой, было установлено, что причиной инцидентов стало наличие льда на дороге, образовавшегося в результате неустраненных утечек воды, за что МУП «Водоканал» несет ответственность более чем на протяжении месяца. 

На основании этих фактов возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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