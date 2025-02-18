Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на стройке в Казани

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Город
18 февраля 2025  16:00

 Фото: © пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан  

Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку после гибели 28-летнего рабочего на строительной площадке. Трагедия произошла сегодня на улице Портовой. По предварительным данным, мужчина, занимавшийся разборкой опалубки, упал с высоты и скончался от полученных травм.  

На место происшествия незамедлительно выехала старший помощник прокурора Вахитовского района Анна Маркарьян. Ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства об охране труда.  

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.  

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