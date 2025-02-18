Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на стройке в Казани

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Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку после гибели 28-летнего рабочего на строительной площадке. Трагедия произошла сегодня на улице Портовой. По предварительным данным, мужчина, занимавшийся разборкой опалубки, упал с высоты и скончался от полученных травм.

На место происшествия незамедлительно выехала старший помощник прокурора Вахитовского района Анна Маркарьян. Ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства об охране труда.