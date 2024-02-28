Прокуратура не согласна с приговором экс-ректору КНИТУ-КХТИ, присвоившему 11 млн рублей

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Город
28 февраля 2024  13:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратуру Татарстана не устроил приговор Вахитовского районного суда, который оправдал бывшего ректора  КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. 

Напомним, мужчина обвинялся в двух эпизодах мошенничества. Так, Юшко заработал порядка 10 млн рублей, занимая сразу два рабочих места, и присвоил себе деньги, предназначенные для проведения семинаров.  

Обвинение сняли за отсутствием состава преступления и дали право на реабилитацию.

Прокуратура сообщила, что намерена добиться отмены оправдательного договора. Она направила апелляционное представление в суд. 

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