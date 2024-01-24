Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-ректору КХТИ

Гособвинение с судебным решением не согласно и намерено его обжаловать в апелляционном порядке, сообщает надзорное ведомство.

Ранее в прениях представитель прокуратуры запросил для подсудимого 6 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей в доход государства.

Напомним, экс-ректора КХТИ Сергея Юшко оправдали по делу о мошенничестве на 11 млн рублей.

Его обвиняли в двух эпизодах мошенничества. По одному из них экс-ректор заработал около 10 млн рублей, числясь на двух рабочих местах сразу. По другому - присвоил средства, предназначавшиеся для проведения семинаров.

В суде бывшего ректора КХТИ оправдали и сняли с него обвинение в присвоении миллионов за отсутствием в его действиях состава преступления и признали за ним право на реабилитацию. С Юшко сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде, а также сняли арест с его имущества.