Прокуратура организовала проверку после отравления газом двух мужчин в Казани

Прокуратура Вахитовского района Казани проводит проверку по факту отравления газом двух мужчин в доме по улице Хади Такташа. Об этом сообщили в ведомстве.

Один из мужчин скончался, второй получил среднюю степень отравления газом и сейчас госпитализирован.

На место выехал представитель прокуратуры Ранис Салимов. Надзорное ведомство будет выяснять обстоятельства и причины происшествия, также будет проверяться соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Если будут выявлены нарушения, то будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.