 Прокуратура организовала проверку после отравления газом двух мужчин в Казани
news_header_top_970_100

Прокуратура организовала проверку после отравления газом двух мужчин в Казани

На месте происшествия работает представитель прокуратуры Ранис Салимов.

Город
13 декабря 2021  18:22
Автор:
Николай Лукоянов

Прокуратура Вахитовского района Казани проводит проверку по факту отравления газом двух мужчин в доме по улице Хади Такташа. Об этом сообщили в ведомстве. 

Один из мужчин скончался, второй получил среднюю степень отравления газом и сейчас госпитализирован.

На место выехал представитель прокуратуры Ранис Салимов. Надзорное ведомство будет выяснять обстоятельства и причины происшествия, также будет проверяться соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Если будут выявлены нарушения, то будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Новости
В Казани 15 декабря откроется выставка о писателе Кави Наджми и его жене переводчице Сарвар Адгамовой
Открытие площадки для автодрифтеров в Казани переносится
Татарстан поднялся в десятку регионов-лидеров по вакцинации
«Зенит-Казань» проведет матч по компьютерной игре Dota 2 против «Белогорья»
«Вечеринка с бассейном»: что известно о коттедже, в котором отравились хлоркой девять человек
«Вечеринка с бассейном»: что известно о коттедже, в котором отравились хлоркой девять человек
В Татарстане за сутки семь человек умерли от коронавируса
В Татарстане утвердили план празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией
В Казани до Нового Года частично ограничат движение по улицам Жуковского и Карла Маркса