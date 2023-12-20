Прокуратура проверяет информацию о падении лифта в казанской многоэтажке

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Город
20 декабря 2023  14:05
Автор:
Виктория Осинина

По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел в Казани в доме на улице Спартаковской — кабина лифта с девушкой внутри сорвалась с 8-го этажа и остановилась между первым и вторым этажами.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ-1 вскрыли двери лифта при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Пострадавшую передали медикам.

Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдению требований безопасности при содержании и эксплуатации лифтового оборудования.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает надзорное ведомство.

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