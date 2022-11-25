 Прокуратура проверяет информацию об избиении матерью ребенка в Казани
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Прокуратура проверяет информацию об избиении матерью ребенка в Казани

Все трое детей семьи сейчас находятся в безопасности.

Город
25 ноября 2022  12:00
Автор:
Ольга Ильина

Некоторые СМИ сообщили, что в Казани мать избивает свою малолетнюю дочь, снимая на видео. Прокуратура Московского района Казани проверяет эту информацию.

Об инциденте в полицию сообщили несколько дней назад. Организована проверка на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Сейчас все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице. Предварительно, семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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