Прокуратура проверяет информацию об избиении матерью ребенка в Казани

Некоторые СМИ сообщили, что в Казани мать избивает свою малолетнюю дочь, снимая на видео. Прокуратура Московского района Казани проверяет эту информацию.

Об инциденте в полицию сообщили несколько дней назад. Организована проверка на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Сейчас все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице. Предварительно, семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.