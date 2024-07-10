Прокуратура проверяет обстоятельства посадки самолета рейса Анталья-Казань

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Город
10 июля 2024  10:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Вчера вечером, около 22 часов по местному времени, самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Антальи в Казань, совершил экстренную посадку в аэропорту Самары из-за технической неисправности.  

На борту судна находились 10 членов экипажа и 339 пассажиров. Инцидент привел к задержкам рейсов Анталья — Москва и Казань — Анталья.

В настоящее время самолет отстранен от эксплуатации до выяснения причин произошедшего. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей.

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