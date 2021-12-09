 Прокуратура проводит проверку после задержки вылета самолета из Казани в Дубай
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Прокуратура проводит проверку после задержки вылета самолета из Казани в Дубай

На рейс было зарегистрировано 103 человека.

Город
9 декабря 2021  08:32
Автор:
Николай Лукоянов

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажирово после того, как рейс из казанского аэропорта в Дубай задержался. Самолет должен был отправиться в ОАЭ днем в среду, сообщает ТАСС.

«Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в аэропорту Казани», – говорится в сообщении.

Самолет должен был вылететь в среду в 14:30. Сейчас предполагаемое время вылета – 9 декабря в 14:25.

На рейс было зарегистрировано 103 человека, включая двух детей. Все пассажиры временно размещены в гостинице.

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