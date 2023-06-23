 Прокуратура РТ анонсировала новые методы по безопасности на дорогах
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Прокуратура РТ анонсировала новые методы по безопасности на дорогах

Они будут осуществляться через призму борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Республика
23 июня 2023  13:57
Автор:
Дамира Хайрулина

Прокуратура Татарстана будет применять новые методы для обеспечения безопасности на дорогах через призму борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщил сегодня старший прокурор отдела Прокуратуры Татарстана Линар Валитов.

Спикер напомнил, как в прошлом году Татарстан одним из первых в РФ применил практику лишения водительских прав для лиц, состоящих на учете наркологов.

«Мы сопоставляли лиц, состоящих на учете в невродиспансере, с лицами, имеющими водительское удостоверении. Результаты показали, что часть лиц, которая ранее получала водительское удостоверение, в течение 10 лет были поставлены на наркологический учет. Чтобы снизить социальный и транспортный риск, а также обеспечить безопасность других участников движения было принято решение об аннулировании водительских прав», –  сказал он на пресс-конференции, посвященной международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

По словам Валитова, в текущем году водительского удостоверения лишись полторы тыс. водителей.

«В этом году аналогичная работа проводилась с лицами, состоящими на учете из-за психических заболеваний. Результаты позволили лишить прав и обезопасить наши дороги, отняв из дорожного движения полторы тысячи водителей, – отметил спикер. –  Будут у нас применяться новые методы по обеспечению безопасности дорожного движения через призму борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркомании».

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