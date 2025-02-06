Прокуратура РТ приостановила работу цеха по производству полуфабрикатов в Казани

Прокуратура Московского района Казани добилась запрета на эксплуатацию цеха, производившего полуфабрикаты из птицы на улице Восстания. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Закрытие предприятия стало результатом проверки его производственных и складских помещений, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения. В частности, зафиксировано 17 случаев несоблюдения требований пожарной безопасности, 13 нарушений санитарных норм и 7 нарушений ветеринарного законодательства.

Также установлено, что в цехе хранилось мясо птицы с истекшим сроком годности, а анализ проб обнаружил наличие возбудителя листериоза.