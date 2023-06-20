 Прокуратура РТ проверяет информацию о запертом в подсобке частного сада ребенке
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Прокуратура РТ проверяет информацию о запертом в подсобке частного сада ребенке

Скандал произошел в детсаду в ЖК «Светлый».

Республика
20 июня 2023  10:19
Автор:
Эдуард Салихов

Прокуратура Татарстана проверяет информацию о запертом в подсобке частного сада ребенке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокурору Пестречинского района поручено проверить информацию о нарушении прав ребенка и при наличии оснований принять меры реагирования», — отметили в пресс-службе. 

Отметим, что в СМИ и соцсетях появилось видео, которое было записано, как утверждалось, в одном из детсадов Казани. На фоне детских криков кричала девочка, запертая в подсобке.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане 60 детских садов станут участниками пилотного проекта «Движения первых». Проект одобрил Раис республики Рустам Минниханов.

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