Прокуратура РТ сообщает о провокациях по телефону

Генеральная прокуратура Российской Федерации предупреждает о том, что

возобновились звонки на телефонные номера несовершеннолетних с территории Украины и сообщения в мессенджерах и социальных сетях детям с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах.



Прокуратура Татарстана рекомендуем родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону.

Генеральная прокуратура Российской Федерации оперативно принимает меры к предупреждению и пресечению фактов негативного воздействия на несовершеннолетних, сообщает надзорное ведомство.