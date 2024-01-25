Прокуратура РТ сообщает о провокациях по телефону

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Республика
25 января 2024  10:03
Автор:
Виктория Осинина

Генеральная прокуратура Российской Федерации предупреждает о том, что 
возобновились звонки на телефонные номера несовершеннолетних с территории Украины и сообщения в мессенджерах и социальных сетях детям с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах. 
 
Прокуратура Татарстана рекомендуем родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации оперативно принимает меры к предупреждению и пресечению фактов негативного воздействия на несовершеннолетних, сообщает надзорное ведомство.

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