Прокуратура РТ требует взыскать более 5,4 млн рублей со сбытчика наркотиков

Республика
9 ноября 2023  09:01
Автор:
Виктория Осинина

Прокуратура Татарстана обратилась в суд с иском, требуя признать сделки ничтожными и взыскать с ответчика незаконно полученные средства в доход государства, сооьщает надзорное ведомство.

В период с 2018 по 2020 годы мужчина в составе организованной группы занимался незаконным сбытом наркотиков на территории Татарстана и других регионов страны. За это он получал на криптокошелек биткоины, которые обменял на рубли и перевел на свой банковский счет. Общая сумма легализованных средств составила более 5,4 млн рублей.

Обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы. Заявление прокуратуры направлено в Зеленодольский городской суд.

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