 Прокуратура Казани проведет проверку по факту видео с издевательствами над ребенком
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Прокуратура Казани проведет проверку по факту видео с издевательствами над ребенком

В настоящее время девочку изъяли из семьи.

Истории
7 декабря 2021  00:04
Автор:
Роза Габитова

Прокуратура Советского района Казани проведет проверку по факту избиения несовершеннолетнего ребенка на камеру. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Прокуратуры Татарстана.

«Прокуратура Советского района города Казани проводит проверку в связи с появившимся в соцсетях видео, на котором женщина применяет физическую силу в отношении малолетней девочки» — говорится в сообщении.

Ранее, в социальный сетях появилась видеозапись, на котором мать избивает дочь, при этом запечатляет все на телефон. 

В настоящее время девочка изъята из семьи и находится в медучреждении. Ею занимаются органы опеки, отметили в надзорном ведомстве. 

Ситуация с насилием над ребенком находится на особом контроле Прокуратуры.

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Прокуратура Казани проведет проверку по факту видео с издевательствами над ребенком
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