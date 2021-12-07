Прокуратура Казани проведет проверку по факту видео с издевательствами над ребенком

Прокуратура Советского района Казани проведет проверку по факту избиения несовершеннолетнего ребенка на камеру. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Прокуратуры Татарстана.

«Прокуратура Советского района города Казани проводит проверку в связи с появившимся в соцсетях видео, на котором женщина применяет физическую силу в отношении малолетней девочки» — говорится в сообщении.

Ранее, в социальный сетях появилась видеозапись, на котором мать избивает дочь, при этом запечатляет все на телефон.

В настоящее время девочка изъята из семьи и находится в медучреждении. Ею занимаются органы опеки, отметили в надзорном ведомстве.

Ситуация с насилием над ребенком находится на особом контроле Прокуратуры.