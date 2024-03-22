Прокуратура Татарстана требует обжалования приговора заступника из Казани

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Республика
22 марта 2024  13:05
Автор:
Эндже Гарафиева

Летом прошлого года на Мавлютова в Казани пьяные напали на прохожих и повара шаурмечной.

Заступился за пострадавших гражданин Мирзоев. Он схватил нож и покалечил троих налетчиков, один из них скончался на месте. Следствие квалифицировало действия фигуранта дела как убийство и покушение на убийство.

Прокурор запросил для подсудимого 17 лет колонии строгого режима. Суд переквалифицировал действия мужчины как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны и назначил наказание в виде 2 лет и 2 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Прокуратура с решением суда не согласна и намерена обжаловать.

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