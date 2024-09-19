Прокуратура Татарстана требует восстановить исторический облик музея после незаконного ремонта

Прокуратура Бугульмы возбудила административное дело в отношении директора краеведческого музея и обратилась в суд с иском о защите объекта культурного наследия.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ, проверка выявила нарушения законодательства при проведении ремонтных работ в музее. Ремонтные работы были проведены без разрешения и без необходимой проектной документации, согласованной с историко-культурной экспертизой.

В результате незаконных работ был изменен исторический архитектурный облик объекта культурного наследия, что является грубым нарушением законодательства.

Прокуратура настоятельно призвала музей осуществить повторные ремонтные работы, соблюдая все предписанные законодательством нормы. В отношении директора музея инициировано административное дело за неадекватное выполнение служебных обязанностей, что привело к ущербу для объекта культурного наследия.