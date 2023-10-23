Прокуратура Татарстана требует взыскать более 1,4 млн рублей с наркоторговца за биткоины

Надзорное ведомство обратилось в Ново-Савиновский райсуд Казани в интересах государства с иском к осужденному за незаконный оборот наркотиков, сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что приговором Московского райсуда Казани от 21 марта 2023 года мужчина признан виновным в незаконном обороте наркотиков и легализации преступных доходов. В составе организованной преступной группы он занимался незаконным сбытом наркотиков на территории татарстанской столицы. В качестве оплаты использовалась цифровая валюта. Чтобы легализовать преступные доходы, мужчина перевел криптовалюту в российские рубли, которые затем разместил на банковских счетах. Сумма легализованных средств составила более 1,4 млн рублей.

Прокуратура потребовала признать сделки ничтожными и взыскать с ответчика незаконно полученный доход в размере 1,4 млн рублей в федеральный бюджет. Иск находится на рассмотрении.