Прокуратура Татарстана требует взыскать с Галявиева 1,4 млн рублей ущерба школе

Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева в пользу муниципального образования Казани ущерб, причиненный гимназии №175, в размере 1,4 млн рублей, сообщает надзорное ведомство.

В настоящее время Ильназ Галявиев отбывает наказание в ИК №6, в народе – «Черный дельфин». Колония расположена в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Свое неофициальное название колония получила благодаря установленному на ее территории фонтану в виде черного дельфина. Это самая большая колония особого режима в стране, в ней отбывают длительные и пожизненные сроки одни из самых опасных преступников России.