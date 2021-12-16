Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП

Прокуратура Актанышского района возбудила уголовное дело по факту гибели в ДТП четырех девушек на 1132 км трассы М-7, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц».

Ранее сообшалось, что в Актанышском районе Татарстана водитель легковушки Chevrolet не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего иномарка слетела в грузовик Volvo. Водитель и трое пассажиров иномарки погибли на месте. Все они были жителями Башкирии.