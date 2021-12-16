 Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП
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Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП

Погибшие приехали из Башкортостана.

Республика
16 декабря 2021  11:36
Автор:
Николай Лукоянов

Прокуратура Актанышского района возбудила уголовное дело по факту гибели в ДТП четырех девушек на 1132 км трассы М-7, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. 

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц». 

Ранее сообшалось, что в Актанышском районе Татарстана водитель легковушки Chevrolet не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего иномарка слетела в грузовик Volvo. Водитель и трое пассажиров иномарки погибли на месте. Все они были жителями Башкирии. 

 

 

 

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