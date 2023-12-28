Прокуратура требует наказать коммунальщиков за травмы казанцев на неочищенных улицах

news_top_970_100
Республика
28 декабря 2023  11:09
Автор:
Виктория Осинина

Прокуратура Кировского района Казани проанализировала информацию из медучреждения о травмировании населения из-за  гололеда на улицах. 

Установлено, что двое казанцев получили серьезные травмы на остановках общественного транспорта «Речной техникум» на улице Несмелова и «Школа» на Горьковском шоссе.

Обязанности по уборке снега и наледи на указанных объектах возложены на МУП «ДРЭУ Кировского района г. Казани».

Согласно Правилам благоустройства г. Казани содержание дорог включает в себя уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных зон, дорожек) и проезжей части дорог, искусственных дорожных сооружений.

В отношении главного инженера МУП  административное дело по ч. 1 ст. 3.6 КоАП РТ (нарушение муниципальных правил благоустройства территорий городских округов).

Материалы направлены в Административную комиссию ИК МО г. Казани, сообщает Прокуратура Татарстана.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане возобновила работу переправа через Волгу
С чем приходят к офтальмологам в новогодние праздники
К чему может привести диета на свежевыжатых соках?
Прокуратура требует наказать коммунальщиков за травмы казанцев на неочищенных улицах
«Здравствуй, 1974 год!». О чем писала пресса под Новый год полвека назад
Бесплатно переобучиться и получить новую работу смогут еще больше россиян
Размер больничного по уходу за ребенком, по беременности и родам увеличится
Поскользнулись и получили травму: у кого требовать компенсацию?