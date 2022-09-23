 Прокуратура требует пожизненно лишить свободы обвиняемого в тройном убийстве в Казани
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Прокуратура требует пожизненно лишить свободы обвиняемого в тройном убийстве в Казани

Мужчина зарезал свою бывшую девушку, а потом и ее родителей.

Город
23 сентября 2022  13:58
Автор:
Ольга Ильина

В Верховном суде Татарстана рассматривают дело о тройном убийстве в доме по улице Чуйкова в Казани, которое произошло в прошлом году. Гособвинение запросило для подсудимого максимальное наказание – пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

По версии следствия, в день убийства подсудимый был в квартире своей бывшей девушки, с которой у них не сложились отношения. Из-за желания мести мужчина ударил ее ножом около 13 раз по различным частям тела. Потерпевшая скончалась на месте. Затем подсудимый зарезал и родителями девушки, после чего выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже и выжил.

Свою вину фигурант не признал, сейчас он находится под стражей.

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