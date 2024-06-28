Прокуратура в Актаныше выявила нарушения безопасности на водных объектах

Прокуратура Актанышского района Татарстана выявила нарушения в обеспечении безопасности жителей на водных объектах.

В 25 сельских поселениях района имеются общедоступные водные объекты, не предназначенные для купания. При этом на берегах не установлены предупредительные аншлаги, а рейды мобильной группы на указанных участках водоемов не проводились.

Прокуратура внесла в Советы сельских поселений представления об устранении нарушений.

Напомним, что отдыхать на водных объектах следует только на оборудованных пляжах. МЧС России рекомендует обращать внимание на наличие спасательных постов, лестниц, оборудования для купания, медпункта и пляжного освещения.