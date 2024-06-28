Прокуратура в Актаныше выявила нарушения безопасности на водных объектах

news_top_970_100
Республика
28 июня 2024  12:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Актанышского района Татарстана выявила нарушения в обеспечении безопасности жителей на водных объектах.

В 25 сельских поселениях района имеются общедоступные водные объекты, не предназначенные для купания. При этом на берегах не установлены предупредительные аншлаги, а рейды мобильной группы на указанных участках водоемов не проводились.

Прокуратура внесла в Советы сельских поселений представления об устранении нарушений.

Напомним, что отдыхать на водных объектах следует только на оборудованных пляжах. МЧС России рекомендует обращать внимание на наличие спасательных постов, лестниц, оборудования для купания, медпункта и пляжного освещения.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Исследование ВТБ: жители ПФО хотят посещать больше концертов в своих городах
Прокуратура в Актаныше выявила нарушения безопасности на водных объектах
Фуксовский сад в Казани вернут к историческому виду
Новый жилой дом на Кул Гали в Казани получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Главу Тукаевского района отстранили от должности
Опубликованы эскизы новой школы «СолНЦЕ» с уникальными круглыми окнами
Свыше 3 тысяч студентов получили востребованные профессии перед летним сезоном
Татарстанцам рассказали, как пройти бесплатное переобучение в Татарстане