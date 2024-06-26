Прокуратура в РТ заставила обеспечить чистой водой жителей посёлка Екатериновка

В Татарстане природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при обеспечении населения водоснабжением в посёлке Екатериновка Ютазинского района Республики Татарстан.

Проверка была инициирована после коллективного обращения местных жителей, жаловавшихся на качество воды из индивидуальной скважины, являющейся единственным источником водоснабжения в посёлке.

В ходе надзорных мероприятий прокуроры провели осмотр скважины и отобрали пробы воды. Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует санитарно-химическим требованиям СанПиН. Кроме того, в посёлке отсутствует централизованное водоснабжение, организован только подвоз питьевой воды.

Прокуратура обратилась в суд с требованием к муниципалитету устранить выявленные нарушения и обеспечить жителей посёлка питьевой водой в соответствии с санитарными нормами. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал исполком организовать питьевое водоснабжение жителей посёлка Екатериновка.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.