Прокуратура возбудила 18 дел против должностных лиц «Водоканала»

В связи с частыми авариями на сетях МУП «Водоканал», прокуратура Казани провела проверку деятельности городского коммунального водопроводно-канализационного хозяйства.

Проверка выявила многочисленные нарушения законодательства, включая требования безопасности гидротехнических сооружений, порядок осуществления закупок, трудовое законодательство и нормативы ликвидации последствий аварий на сетях водоснабжения и водоотведения.

По итогам проверки прокуратура направила представление об устранении нарушений руководству МУП «Водоканал».

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.