Прокуратура возбудила 18 дел против должностных лиц «Водоканала»

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Город
24 мая 2024  19:05
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с частыми авариями на сетях МУП «Водоканал», прокуратура Казани провела проверку деятельности городского коммунального водопроводно-канализационного хозяйства.

Проверка выявила многочисленные нарушения законодательства, включая требования безопасности гидротехнических сооружений, порядок осуществления закупок, трудовое законодательство и нормативы ликвидации последствий аварий на сетях водоснабжения и водоотведения. 

По итогам проверки прокуратура направила представление об устранении нарушений руководству МУП «Водоканал».

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

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