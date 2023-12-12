Прокуратура выяснила обстоятельства якобы падения лифта в казанской в высотке

В соцсетях появилась информация, что в высотке в казанском ЖК «Сандугач» якобы рухнул лифт. Прокуратура Кировского района Казани провела проверку, сообщает надзорное ведомство.

Выяснилось, что инцидент произошел вечером 9 декабря в доме №11/2 по улице Генерала Махмута Гареева. При подъеме наверх произошел сбой системы позиционирования и сработала система аварийного торможения лифта. Из-за этого произошла остановка на 17-м этаже, после чего лифт больше не двигался. Все системы безопасности сработали в штатном режиме. Падения не было.

Установлено, что каждый лифт в доме подключен к системе диспетчерского контроля, которая и подала сигнал аварийной остановки. Сразу после этого механик прибыл на место инцидента.

На данный момент лифт отключен. В ближайшее время будет проведена проверка электроники.