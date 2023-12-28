Прокуратура выявила нарушения в работе Казанского зооботсада

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Город
28 декабря 2023  16:02
Автор:
Виктория Осинина

Прокуратура Приволжского района Казани совместно со специалистами Россельхознадзора проверила соблюдение требований содержания животных в «Казанском зооботсаде», сообщает надзорное ведомство.

Как выяснилось, площадь и высота вольеров для бурых медведей не соответствуют нормативам. Кроме того, стены и полы в помещениях, где находится бурая медведица, повреждены, из-за чего там нельзя эффективно убраться и провести дезинфекцию.

В отношении директора зоопарка возбудили административное дело по статье «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

Кроме того, от него потребовали  устранить нарушения, а виновных лиц – привлечь к дисциплинарной ответственности.

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