Прокуратура выявила нарушения в работе Казанского зооботсада

Прокуратура Приволжского района Казани совместно со специалистами Россельхознадзора проверила соблюдение требований содержания животных в «Казанском зооботсаде», сообщает надзорное ведомство.

Как выяснилось, площадь и высота вольеров для бурых медведей не соответствуют нормативам. Кроме того, стены и полы в помещениях, где находится бурая медведица, повреждены, из-за чего там нельзя эффективно убраться и провести дезинфекцию.

В отношении директора зоопарка возбудили административное дело по статье «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

Кроме того, от него потребовали устранить нарушения, а виновных лиц – привлечь к дисциплинарной ответственности.