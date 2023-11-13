Прокуратура выявила нарушения в содержании белого медведя в казанском зоопарке

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Город
13 ноября 2023  19:23
Автор:
Виктория Осинина

Прокуратура Приволжского района города Казани совместно с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ провела проверку по информации в соцсетях о неудовлетворительных условиях содержания белого медведя в Казанском зоопарке, сообщает надзорное ведомство.

Во время проверки нарушений, связанных с поддержанием здоровья и благополучия животного, проверяющие не выявили. Однако, площадь и высота вольера, в котором содержится животное, не соответствуют установленным требованиям. Кроме того, отсутствует бассейн с подогревом воды.

В адрес руководителя МБУК «Казанский зооботанический сад» внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении заместителя руководителя организации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию).  

Акты реагирования находятся на рассмотрении.

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